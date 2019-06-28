Выпустили или выкинули: как освобождали узников «китовой тюрьмы»?

Первые узники «китовой тюрьмы» — две косатки и шесть белух, которые девять месяцев провели в «китовой тюрьме» в Приморском крае, — были выпущены на свободу в Охотское море. Животные провели в пути шесть дней. Они «проехали» 1800 километров. Ученые, которые проводили операцию, говорят об успехе; зоозащитники убеждены, что это был полный провал.

Как проходила транспортировка? Почему животным не дали время на адаптацию? И почему транспортировкой занимались те же компании, которые и выловили животных?

Что говорят во ВНИРО?

«Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось», - говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). По словам ученых, которые проводили операцию, ни одно животное не пострадало.

Перед выпуском косатки «ожидаемо нервничали, несколько часов держались около берега, а затем вышли в открытые воды Сахалинского залива», - отмечается на сайте. Белухи же сразу уплыли в открытое море.

Животным были установлены спутниковые метки. Таким образом ученые смогут отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении. Пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов рассказал, что в пятницу обе косатки уже были около Шантарских островов, а белухи по-прежнему находятся возле мыса Перовского: «Это естественное место обитания белух, поскольку там в ближайшее время должны пройти косяки сельди».

Операция по спасению белух и косаток из «приморской китовой тюрьмы» уникальна. У ученых уже есть опыт подготовки животных к длительной транспортировке, но впервые на волю выпускается так много животных (восемь уже освобождены, еще около 90 ждут своей очереди). «Таких масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду», - говорится на сайте ВНИРО.

«Малышей выкинули, а не выпустили в море»

В интернете вскоре появилась запись, на которой видны две косатки. «Животные благодарно плещутся, прыгают, резвятся, притом делают это синхронно. Это показывает, что животные были совершенно готовы к выпуску в естественную среду обитания», - говорит пресс-секретарь ВНИРО.

Но совсем по-другому это видео прокомментировали представители организации «Свободу косаткам и белухам». По словам членов этой группы, последствия такой долгой транспортировки и выпуска без реабилитации и подготовки могут проявиться не сразу. «Поведение косаток на этом видео нельзя назвать нормальным. Это не радость, это стресс. Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки)».

ВНИРО заплатят отловщикам 38 миллионов за то, что все вместе они мариновали малышей в контейнерах 7 дней, а потом выкинули, а не выпустили, в море! Заявление организации "Свободу косаткам и белухам"

Еще на одной записи, которая была опубликована на странице группы в соцсетях, видна лужа крови на матрасе. «Первые кадры с «уникального» по своей халатности и непрофессионализма выпуска белухи из китовой тюрьмы. ВНИРО выкладывает в качестве отчётов пейзажи местности. Человек, который держит белуху за голову, руками прямо в глаза - совершает совершенно недопустимые действия».

Много вопросов по поводу этой операции возникло и у специалистов The Whale Sanctuary Project (участники этого проекта, среди которых известный океанолог Жан-Мишель Кусто, приехали в Россию в начале апреля по приглашению властей). «Кажется, во время этой операции не были выполнены самые важные рекомендации, которые наш проект дал российскому правительству», - говорится в заявлении The Whale Sanctuary Project. Команда Кусто настаивала на том, что белухи и косатки должны пройти период реабилитации и акклиматизации в специальных морских вольерах – несколько дней, а может, и больше недели.

«Какие меры были приняты для того, чтобы снизить уровень стресса, который пережили косатки и белухи во время этого шестидневного путешествия? Были ли животные выпущены в разное время и в разных местах? Были ли проведены какие-то исследования для того, чтобы убедиться, что в момент освобождения неподалеку могли находиться члены их семей или представители той же социальной группы?» Заявление The Whale Sanctuary Project

Почему животным не дали времени на адаптацию?

«Животных выпускали небольшими группами, что для них очень опасно, — говорит директор зоозащитной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. — Это сильно снижает их шансы на выживание в дикой природе, поскольку и косатки, и белухи – это коллективные животные. Они охотятся и добывают себе пищу только в составе определенных групп. Нужно было выпускать всех косаток одновременно, чтобы они остались или в одной большой группе, или разбились на две-три группы».

В том числе для этого, как говорит Лисицын, необходим был большой общий вольер, в котором животные могли бы не только акклиматизироваться в новых условиях, но и привыкнуть друг к другу. А в итоге всех животных сразу выпустили в море.

Оказалось, что вольер был, но его разрушил шторм. Эту информацию нам подтвердили во ВНИРО. «Это не извиняет никоим образом тех, кто руководил операцией, поскольку вольер нужно делать в том месте, где его штормом не разобьет», - считает Лисицын. Но пресс-секретарь Института рыбного хозяйства и океанографии пояснил нам, что в том районе, где выловили животных и где их должны были освободить, таких закрытых мест, где не бывает штормов, просто нет. Строить новый вольер времени уже не было, животные могли бы просто погибнуть.

Тем не менее, по словам Смородова, определенные процедуры по реадаптации все-таки были проведены. Косаток, по решению консилиума, поместили в транспортную клеть, где с ними работали тренеры. Самым важным в этой ситуации было восстановить подвижность мышц животных.

Белухи по размеру меньше косаток, и во время транспортировки они могли свободно двигаться в ванне, а потому у ученых не возникло опасений по поводу того, что мышцы белух могут быть скованы и что они не смогут адаптироваться.

Почему животных не выпустили сразу в открытое море, а везли по дорогам 2000 километров?

Зачем же нужно было подвергать белух и косаток такой опасности? На этот вопрос нам ответил исполнительный директор The Whale Sanctuary Project Чарльз Виник. «Эти животные очень социальные, они живут группами, они очень зависят друг от друга, помощь сородичей им необходима в том числе для поиска пропитания». По словам Виника, белухи и косатки, оказавшиеся в неволе, очень молоды, а потому выпускать их нужно там, где они могут встретить представителей своего вида, которые помогут им адаптироваться к жизни в диких условиях.

Кроме того, как нам рассказал ученый, за месяцы в заключении животные привыкли есть с рук, и, скорее всего, в силу выработавшихся инстинктов, если бы их освободили в Приморском крае, они вернулись бы туда, где им давали еду.

Также, по словам ученого, крайне важно, чтобы косаток и белух выпустили в разных районах и в разное время. «Вряд ли представители их групп могут находиться в одном и том же месте. Кроме того, косатки питаются морскими животными. Белухи могут стать добычей для этого экотипа косаток», - говорит Виник. Во ВНИРО нашему каналу сообщили, что животных освободили в одном месте, но в разное время - «когда была уверенность, что косатки ушли на безопасное для белух расстояние и движутся в открытое море».

Сама операция, по словам американского специалиста, очень опасна. «Когда машина тормозит или когда водитель меняет передачу, контейнеры начинает трясти, и из-за движения воды трясет и самих животных. Это для них большой стресс».

В пути животных не кормили, но «это нормальная практика. В контейнерах у животных нет пространства для движения, а движение им необходимо для переваривания пищи». Правда, Виник делает оговорку: это путешествие было довольно длительным, и так долго обходиться без еды животные не привыкли.

Но из-за отсутствия пищи косатки и белухи страдали еще и от обезвоживания: «Киты получают жидкость скорее из еды, чем из соленой воды, в которой они плавают. Учитывая, что они не ели шесть дней, у них не было возможности пить достаточно жидкости», - объяснил Виник.

Почему выпуском животных занимались те же компании, которые их выловили?

О «китовой тюрьме» в бухте Средняя стало известно в ноябре 2018 года. Тогда зоозащитники сообщили СМИ, что там содержатся белухи и косатки – всего около 100 животных, которые были выловлены частными организациями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» для дальнейшей перепродажи в зарубежные океанариумы.

В начале этой недели выяснилось, что те же компании будут заниматься транспортировкой животных. За перевозку всех косаток и белух они получат около 360 млн рублей. Ранее за незаконный отлов суд оштрафовал эти четыре предприятия на 150 млн рублей.

Как считает руководитель организации «Экологическая вахта Сахалина», таким образом ВНИРО и Росрыболовство пытались компенсировать потери компаний. «Незаконным [решение Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух четырем компаниям суд признал незаконным в конце мая] этот вылов стал во многом из-за того, что Росрыболовство незаконно выдало разрешение на вылов. Во многом компании понесут убытки по вине Росрыболовства, и Росрыболовство таким образом свою вину заглаживает. А еще это самый простой способ. В компаниях уже есть специально обученные люди с опытом, навыками. У них уже есть определенная система транспортировки, только сейчас они всё сделали в обратном порядке», - говорит Лисицын.

Пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов также сказал нам, что эту операцию доверили тем же компаниям, потому что их специалисты уже работали с этими белухами и косатками. «Животные уже к ним привыкли, они им доверяли, поэтому нахождение этих людей рядом с животными давало дополнительные гарантии успеха операции. Эти люди разговаривали с ними, гладили, успокаивали их».

Кроме того, по словам Смородова, не менее важно, что эти компании согласились везти животных именно тем путем, который определил консилиум ученых - сначала по реке Амур, а затем уже на машинах. Именно такой вариант специалисты признали наиболее безопасным: из-за морской качки белухи могли утратить возможность ориентировать в пространстве, из-за этого в дыхало попала бы вода, и, как следствие, животные подхватили бы воспаление легких или вовсе задохнулись.

Чем опасна «китовая тюрьма»?

В «китовой тюрьме» животные провели около девяти месяцев. Всё это время они жили в небольших вольерах, притом что, например, косатки привыкли каждый день проплывать около 130-140 километров.

Поскольку они находились ближе к поверхности воды, чем это бывает в диких условиях, животные не могли поддерживать нужную температуру тела. Качество воды тоже оставляло желать лучшего, потому что вольеры находились не в открытом море.

По словам Чальза Виника, когда его команда впервые увидела животных, у них был нормальный вес, их хорошо кормили, но на спине и около дыхала многих косаток и белух ученые обнаружили раздражение, которое появилось, скорее всего, из-за морозной погоды и невозможности нырять на глубину. Кроме того, специалисты увидели, что у некоторых животных были проблемы с глазами, у нескольких было подозрение на катаракту.

Еще одна серьезная опасность «китовой тюрьмы» связана с тем, что и белухи, и косатки привыкли жить большими стаями, а в «тюремных загонах» их держали маленькими группами.

Во ВНИРО нам сообщили, что, согласно договорам, компании должны выпустить всех животных к октябрю.