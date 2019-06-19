США и Иран "не хотят войны"

США должны быть способны "немедленно отреагировать" на возможное нападение со стороны Ирана, направленное против американских интересов в районе Персидского залива. Об этом заявил во вторник во Флориде госсекретарь Майкл Помпео.

В городе Тампа он встретился с членами Центрального командования США, на следующий день после решения о переброске на Ближний Восток еще тысячи военнослужащих. В середине мая туда же отправилась батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

"Президент Трамп не хочет войны, - сказал Помпео в частности. - Мы будем и дальше выступать с этим посланием, делая тем не менее все необходимое для защиты американских интересов в регионе".

В ответ президент Ирана Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия терминала международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, заявил, что Исламская республика не намерена вести войну с каким-либо государством. Он добавив, что антииранскую кампанию в настоящее время "введут не нации, а группа неопытных политиков".

Напряженность в отношениях двух государств резко возросла после нападения 13 июня в Оманском заливе на японский и норвежский танкеры. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Исламской республики обвинения отверг.