Хуситы обещают ответить на удары США и Британии

В ночь на воскресенье Великобритания и США нанесли новую серию ударов по целям хуситов в Йемене. Также были нанесены удары по связанным с Ираном базам в Сирии и Ираке. Багдад выразил протест

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Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали в субботу кадры своих военных учений, на которых они отрабатывали обстрел израильских военных позиций. Видео под названием "Йемен — поддержка Палестины" показывает, как хуситы штурмуют строения и имитируют арест израильского солдата.

В ночь на воскресенье США и Великобритания нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене; второй раз за последние недели их целью стали группировки, которых поддерживает Тегеран.

США заявили, что это только начало ответных действий на удар беспилотника, в результате которого в минувшие выходные погибли трое американских военнослужащих в Иордании. Вину за это Вашингтон возложил на поддерживаемых Ираном боевиков.

США пытаются найти способ дать отпор атакам на свои интересы без эскалации конфликта, и удары не нацелены напрямую на иранские объекты.

Премьер-министр Ирака посетил больницу, где проходят лечение члены группировки "Силы народной мобилизации" (СНМ), известной также как Хашд аш-Шааби. Сообщается, что они получили ранения в результате авиаударов США по их позициям в городе Аль-Каим вблизи сирийской границы.

Иракские власти осудили нападение, в результате которого, по их словам, погибли 16 человек, в том числе мирные жители. МИД Ирака вызвал представителя посольства США Дэвида Бергера, чтобы выразить официальный протест.

"Силы народной мобилизации", группа поддерживаемых Ираном, в основном шиитских, ополченцев, была официально переведена под эгиду иракских вооруженных сил после того, как присоединилась к борьбе против Исламского государства в 2014 году, но на практике продолжает действовать в основном вне государственного контроля.