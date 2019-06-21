Иран показал обломки беспилотника

Обломки предположительно сбитого накануне американского дрона Global Hawk продемонстрировало в пятницу государственное телевидение Иран.

Командующий ВВС Корпуса стражей Исламской Революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран несколько раз предупреждал военный беспилотник наблюдения, последний раз за 10 минут, прежде чем запустить ракету. Американские военные утверждают, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, когда был сбит.

Говоря о событиях минувших суток, президент США заявил, что "не торопится с военным ответом" Тегерану, хотя считает сбитый дрон "большой ошибкой". Комментируя в утренних твитах информацию "Нью-Йорк таймс", Дональд Трамп подтвердил, что сначала отдал приказ о воздушном ударе по трем объектам, но потом спросил: сколько человек погибнут в результате операции? Когда ему ответили "150", он передумал, решив, что это" диспропорциальный ответ" за сбитый беспилотник.

Глава Евросовета, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии европейского заявления по ситуации, так обосновал это: "Мы внимательно следим за событиями и очень обеспокоены происходящим в районе Персидского залива. Но с прагматической точки зрения не было никаких оснований для подготовки конкретных европейских заявлений по данному поводу. Я считаю, что наша позиция как раз довольно ответственная".

В пятницу Управление гражданской авиации США выпустило экстренное уведомление, согласно которому американским авиакомпаниям запрещаются полёты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.