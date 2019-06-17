ЕС не спешит обвинять Иран в нарушении "ядерной сделки"

Евросоюз не признает, что Тегеран нарушил соглашение о ядерной программе, пока об этом не объявит Международное агентство по атомной энергии. Так глава европейской дипломатии Федерика Могерини прокомментировала сообщения о намерении Исламской республики отказаться от некоторых условий так называемой «сделки»:

_«Иран по-прежнему соблюдает условия соглашения и мы искренне надеемся и рассчитываем что Иран продолжит и дальше выполнять свои обязательства. И я бы не стала вступать в обмен взаимными обвинениям. Вы меня знаете, мы заинтересованы в сохранении ядерной сделки».

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Ранее Тегеран объявил, что нарушит одно из ключевых ограничений, связанных с производством ядерного топлива и исследованиями атома — речь идёт о максимальных объёмах хранения низкообогащённого урана.

С 27 июня мы обойдем ограничение в 300 кг. После этого мы сможем значительно увеличить темпы производства урана с обогащением 3,67%. Бехруз Камальванди Организация по атомной энергии Ирана

Заявление Тегерана в Вашингтоне назвали «ядерным шантажом». Ранее США обвинили Иран в подрыве двух танкеров в Оманском заливе. Исламская республика отрицает свою причастность к происшествию и требует вывести американские силы из региона.