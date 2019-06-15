Оманский залив: Трамп указал на Иран

Президент США Дональд Трамп назвал Иран виновным в инцидентах с танкерами в Оманском заливе.
В то время как Тегеран продолжает отвергать все обвинения, заявляя о своей заинтересованности в стабильности в регионе.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн назвал ситуацию в заливе международной и требующей совместного решения.
К обвинениям Ирана со стороны Вашингтона присоединился и Лондон. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что доверяет оценке Госдепартамента США, согласно которой Иран ответственен за инциденты с танкерами, принадлежащим Японии и Норвегии. Накануне американская сторона предоставила по ее словам доказательства вины военных Ирана в случившемся.
В то время как градус напряженности между США и Ираном повышается, ООН призывает стороны к недопущению эскалации конфликта.
Напряженность в отношениях двух стран обострилась после того, как в августе прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном и в последствии ввели против него санкции.
В мае этого года в регион были направлены полторы тысячи военных США в целях противостояния возможной угрозе со стороны Тегерана.