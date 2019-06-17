Драка в Чемодановке: версии, задержания и "фейк-кампания"

Все цыгане из села Чемодановка, где несколько дней назад произошла массовая драка, покинули свои дома. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, из района уехали около 650 человек.

Ранее пензенские власти опровергли сообщения о принудительном вывозе цыган из Чемодановки. До этого "Новая газета" со ссылкой на главу Чемодановского сельсовета Сергея Фадеева написала, что около 900 цыган из Чемодановки и соседнего села Лопатки были отправлены на автобусах в Волгоградскую область, где их готова была принять местная диаспора.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о ситуации в Чемодановке было доложено Владимиру Путину. В Кремле считают, что "выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов".

Число задержанных увеличилось до 28 человек: понедельник вечером агентство ТАСС со ссылкой на УМВД по Пензенской области сообщило о задержании еще 13 подозреваемых.

Днем ранее в Чемодановке прошли похороны погибшего в результате массовой драки. Мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, спасти его не удалось. Проститься с погибшим, по данным СМИ, пришли около 500 человек.

Конфликт, в котором участвовали местные цыгане, произошел в четверг вечером. В полицию были доставлены более 170 человек. На следующий день сотни жителей Чемодановки заблокировали трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание властей к ситуации. К участникам схода приехал губернатор Иван Белозерцев.

Версии произошедшего

После драки в интернете активно писали о том, что конфликт разгорелся из-за цыган, которые якобы приставали к местным девушкам и даже пытались изнасиловать одну из них, после чего мужчины вступились за односельчанку. Согласно еще одной, похожей, версии, сначала цыгане домогались беременной женщины, которая проходила мимо них. Потом они начали угрожать расправой другой местной жительнице, которая купалась в пруду: нападавшие якобы стянули с нее белье, а потом заявили, что зарежут ее. Также звучала версия о том, что цыгане приставали к детям.

Совсем иначе события описала президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. По ее словам, на пруду поссорились несколько детей, среди которых были и русские, и цыгане, и родители, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, фактически устроили самосуд: "Взрослые приехали в первый попавшийся цыганский дом, который вообще никакого отношения не имел к этому делу".

"Фейк-кампания" в соцсетях: что говорят и кто распространяет

В понедельник Роскомнадзор сообщил о том, что по запросу Генпрокуратуры удалил недостоверную информацию о событиях в Чемодановке, но нам все же удалось найти посты в соцсетях и статьи, в которых содержатся фейки.

Так, например, в интернете появилось видео, на котором запечатлен горящий автомобиль, якобы принадлежащий цыганской семье. Позже удалось выяснить, что на самом деле эти кадры были сняты еще два месяца назад в Черноморске Одесской области.

Кроме того, в интернете писали о том, что в поселке был введен комендантский час. Но, по словам пресс-секретаря главы региона Дины Черемушкиной, эта информация не соответствует действительности.

"ТОП-5 фейков Чемодановки" составил журналист Владимир Соловьев. Пост на эту тему он выложил в своем Telegram-канале. Среди "фейков", который перечислил Соловьев, - сообщения о "подвозе цыган", о попытках заглушить интернет-сигнал, о назначении дня мести на 1 июля.

О начавшейся "фейк-кампании" написал в Instagram губернатор области Иван Белозерцев. Он призвал к блокировке недостоверной информации на основании соответствующего закона, который был принят в марте этого года и который предусматривает штраф до 15,5 миллионов рублей.

Во время встречи с жителями Чемодановки губернатор заявил, что ответственность за распространение фейковых новостей лежит на США и вообще западных странах.

"У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги и которые – они есть в каждом регионе, они есть и у нас – хотят не решить проблему, найти законное решение, а дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать, что много фейковой, ложной информации загоняют сюда. Как они находят телефоны?" - сказал Белозерцев, призвав жителей Чемодановки верить только официальной информации, которую "никто никогда искажать не будет".

Расследование обстоятельств произошедшего взял под свой контроль полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Бессоновском районе введен план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Район по-прежнему патрулирует полиция.