Драка в Чемодановке: версии, задержания и "фейк-кампания"

View this post on Instagram

С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идёт массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценёно соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача-защитить граждан и мы её выполним. #чемодановка #фейк #фейкньюс #провокации