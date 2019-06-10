"СИРИЗА не оправдала надежд"

Расклад политических сил в Греции изменился после выборов в Европарламент, на которых оппозиционная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса, после чего глава правительства объявил о досрочных парламенских выборах, которые могут состоятся в начале июля.

Ципрас говорил, что выборы в Европарламент, где Греции выделено 21 место, должны быть вотумом доверия его правительству и проводимой им политики.

Политический аналитик (RASS ) Мария Караклиуми объясняет четыре года назад народ Греции возложил свои надежды на партию СИРИЗА и Алексиса Ципраса, но надежды себя не оправдали и это основная причина, по которой новая демократия добилась успеха на выборах. Средний класс обложили налогами, вопросы политики не объясняли простым гражданам Греции".

Из Афин передает корреспондент Euronews Николетта Критику: "Алексис Ципрас заявил что готов к борьбе, по его словам, это — противостояние прогрессивных сил и старого политического истэблишмента, который привел Грецию к финансовому коллапсу. На выборах 2015 года СИРИЗА потеряла голоса 600 тысяч избирателей. К тому же Ципрас столкнулся с новым соперником — левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса добилось хороших результатов на европейских выборах, хотя и не смогло получить места в Европарламенте".

Журналист газеты Proto Tema Никос Фелекис говорит: "Партийное объединение "Движение перемен" на выборах в Европарламент вышло на третье место. Это важный результат в том случае, если однопартийное правительство сформировать не получится. "Движение перемен" сместило с третьей позиции ультраправую фашистскую партию "Золотая заря". Это хороший знак, потому что сегодня в Европе мы наблюдаем усиление ультраправых движений, но в Греции их влияние сокращается".

Основная борьба на предстоящих досрочных выборах развернется между партиями СИРИЗА и "Новая демократия". Эксперты говорят о том, что состав парламента изменится.

А Ципрас утверждает, что лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис уничтожит достижения в социально-экономической области, которых добилась СИРИЗА после окончания действия программы макрофинансовой помощи международных кредиторов.