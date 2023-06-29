Алексис Ципрас ушёл с поста лидера «Сиризы»

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По мнению Ципраса, новое руководство должно помочь партии приспособиться к новым условиям

Экс-премьер Греции Алексис Ципрас уходит с поста лидера оппозиционной партии «Сириза». На минувших выборах она потерпела серьёзное поражение, набрав меньше 18% голосов.

Ципрас заявил, что это может стать началом обновления партии, и новое руководство должно помочь партии приспособиться к новым условиям. Правда, греческие СМИ считают, что найти достойного преемника экс-премьеру среди его однопартийцев будет нелегко.

Ципрас занимал пост премьер-министра с 2015 по 2019 год в разгар финансового кризиса в Греции.