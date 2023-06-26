"Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получает большинство в парламенте Греции

Правая партия бывшего премьер-министра Греции получает большинство в парламенте. Левые терпят крах, в то время как три ультраправые партии вместе набирают 13% голосов

Ликующие сторонники консервативной греческой партии "Новая демократия" собрались у ее штаб-квартиры в Афинах.

Решение бывшего премьера страны и лидера партии Кириакоса Мицотакиса провести повторные выборы пять недель назад, чтобы увеличить количество мест в парламенте и получить комфортное большинство, принесло свои плоды.

"Новая демократия" набрала около 40,5%.

Кириакос Мицотакис, лидер "Новой демократии":

— Во второй раз за несколько недель граждане не просто послали сигнал о продолжении пути, который мы наметили четыре года назад, но и дали нам сильный мандат на более быстрое продвижение по нему для удовлетворения больших потребностей нашей страны.

Абсолютный победитель выборов, лидер "Новой Демократии" Кириакос Мицотакис в своих первых заявлениях был сдержан и дал понять, что в понедельник утром снова начнется напряженная работа. По сообщениям (из кругов "Новой Демократии"), он хочет действовать быстро и уже почти готов список лиц, которые войдут в его новое правительство.

На этот раз соперник из стана левых Алексис Ципрас и его партия СИРИЗА с трудом набрали 18 % - меньше, чем в прошлый раз.

Алексис Ципрас, лидер партии СИРИЗА:

— Мы потерпели серьезное поражение на выборах. Но я считаю, что их результат в основном негативен для общества и для демократии. Появление в парламенте трех ультраправых партий, одна из которых имеет фашистские ответвления и связи, в сочетании с большинством правых господина Мицотакиса, является негативным событием.

Второе большое поражение для СИРИЗА в течение 35 дней. Руководители партии пытаются понять, почему доверие граждан к ним утеряно. Кроме того, они ищут способы постепенно вернуть утраченные позиции.

Социал-демократическая партия ПАСОК заняла третье место, улучшив свои результаты по сравнению с прошлым маем.

Никос Андрулакис, лидер партии ПАСОК:

— Завтра утром начнется новое путешествие. Чтобы создать пласт социального и политического большинства, для сильной Греции, Греции национального достоинства и социальной справедливости.

Лидеры ПАСОК положительно оценивают результаты выборов 25 июня, подчеркивая, что они знаменуют собой восстановление связей движения с прогрессивными гражданами.

Как они отмечают, их цель в том, чтобы ПАСОК стала надежной оппозицией, в которой нуждается страна, и в конечном итоге стала альтернативной инициативой от левоцентристских сил.

Одним из главных событий выборов стал успех недавно созданной ультраправой партии "Спартанцы", преодолевшей 3 %-й барьер для прохождения в парламент.

Вместе с националистической партией "Греческое решение" и ультраконсервативной партией "Ники" ("Победа") эти три ультраправые партии набрали почти 13% голосов.