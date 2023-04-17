Бельгийские власти потребовали лишить парламентской неприкосновенности Алексиса Георгулиса. Этот популярный греческий актер был избран евродепутатом от левой партии СИРИЗА. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место три года назад.

Об этом объявила председатель Европарламента Роберта Метсола в начале пленарного заседания в Страсбурге в понедельник.

«Я получила запрос от компетентных властей Бельгии о снятии депутатского иммунитета с Алексиса Георгулиса - сказала она. - Запрос передан в комитет по правовым вопросам».

Георгулис отверг обвинение как «клеветническую жалобу»:

"Эта ложная и оскорбительная атака осуществляется - вероятно, не случайно - за несколько дней до национальных выборов. Я намерен вести борьбу за справедливость, за правду и восстановление моего имени, - говорится в заявлении евродепутата. - Я совсем не хочу влиять на борьбу, которую СИРИЗА-Прогрессивный Альянс ведет на всех уровнях. Но я предоставляю себя в распоряжение партийных органов и подаю заявление об отставке как член партии, а также фракции СИРИЗА-ПС в Европарламенте".

Партия СИРИЗА-ПС ранее объявила, что изгоняет из своих рядов Георгулиса после того, как она была "проинформирована о его деле и с учетом необходимости полного расследования».