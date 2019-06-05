Берлин: память о войне

Берлинский кафедральный собор - самая большая церковь столицы ФРГ. На его стенах еще можно увидеть шрамы, оставленные Второй мировой войной. Часть здания обрушилась в ходе бомбардировки союзников. Кое-где заметны и пулевые отверстия.

Жизнь в Берлине напоминает об ужасах нацистского режима, войны, которая навсегда изменила облик города.

"Город был полностью разрушен. До войны здесь проживали примерно 4 миллиона человек, после - всего два. Причем половина из них были иностранцами, привлеченными к принудительному труду", - говорит глава Музея союзников в Берлине Юрген Лилльтайхер.

В районе Темпельхоф есть еще одно напоминание о нелегком прошлом. Этот 12-тонный бетонный цилиндр - результат принудительного труда французских граждан в 1941 году. Ее возвели, чтобы определить грузоподъёмность песчаных берлинских почв. Это часть так и не реализовавшегося плана Гитлера по превращению города в символ могущества "третьего рейха" - с монументальными постройками и широкими проспектами.

Но главное напоминание о содеянном - мемориал жертвам Холокоста. Олицетворение решимости немцев никогда не повторить ошибки прошлого.

"Вторая мировая война - вот, к чему может привести национализм, расизм и отсутствие терпимости. Послевоенное время научило нас жить в мире. От ненависти до любви - один шаг", - говорит историк.

День, когда союзники высадились в Нормандии, в Германии не отмечают. Но и памятников немцам - участникам войны в Берлине нет. Лишь в мае у Советского военного мемориала проходят торжества - в честь падения нацистского режима, когда немцев вырвали из лап собственной жестокости.

"Сегодня ультраправые заявляют, что Германии пора прекратить стыдиться своего прошлого. Но у подавляющего большинства жителей Берлина и страны чувство стыда за Вторую мировую войну, нацизм и Холокост не пройдет никогда", - передает из Берлина Йона Каллгрен, корреспондент Euronews.