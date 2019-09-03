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Франция

75 лет назад освободили Лион

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 Наира Давлашян 
75 лет назад освободили Лион
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3 сентября Лион отметил 75-ю годовщину освобождения от нацистов. На площади Белькур любители истории переоделись в военную форму союзников и напомнили прохожим о важной дате.

"Так я хочу отметить 3 сентября. На мне форма ВВС США. Мне вообще нравится все, что связано с Военно-воздушными силами", - говорит молодая француженка Сесиль.

Гордону Перси 91 год. Он бывший десантник и в свое время немало отъездил на боевых машинах, что сегодня представлены в центре Лиона в качестве раритета.

Об этом важно помнить. Особенно детям. Чтобы они не допустили повторения истории.
Гордон Перси
ветеран

Во Второй мировой войне Лион был оплотом французского движения Сопротивления, пока в 1942 году его не оккупировали немецкие войска. Союзники освободили город в сентябре 1944-го.

В ходе войны погибли 8 тысяч лионцев, а также 12 тысяч евреев, бежавших в расположенный в "свободной зоне" город от преследования нацистов.

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Журналист • Мария Горковская