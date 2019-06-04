"День Д": как это было?

Крупнейшая десантная операция в истории. Поворотный момент Второй мировой войны. 75 лет назад состоялась грандиозная высадка союзников в Нормандии, ознаменовавшая собой долгожданное открытие Западного фронта. 6 июня 1944 года к северному побережью Франции подошли почти 6 тысяч кораблей. Высадку более чем 150 тысяч человек с воздуха прикрывали тысячи самолетов.

Ключом к успеху операции стала дезинформация противника.

"Разработка плана оказалась колоссальной задачей. Ее решали на различных уровнях. Важно было обхитрить немцев: их дезинформировали о месте и времени операции, была сформирована целая фальшивая армия. Надо было, чтобы противник подумал, что союзники высадятся на севере Франции недалеко от Кале у Дуврского канала, кратчайшего пути через Ла Манш. Тогда бы они туда перебросили свои основные силы. Тем временем мы рассчитывали высадиться в другом месте", говорит военный историк Пол Рид.

Высадка морской пехоты проводилась на участке нормандского побережья протяженностью в 80 км. Через шесть месяцев союзные войска дошли до Германии.

"Это стало крупнейшей десантной операцией за все времена. 156 тысяч человек высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. В операции участвовали тысячи судов. Труднейшая задача. Никаких гарантий успеха. Впереди "Атлантический вал" - укрепления, траншеи, колючая проволока, заминированные поля. Но ведь они готовились к этому годами", - говорит историк.

Для десятков тысяч солдат этот бой стал первым. Для многих - последним.

"Подавляющее большинство тех, кто высадился на берег в первые часы, никогда ранее не принимал участия в настоящем сражении. У многих было совсем мало опыта. Было много новобранцев. Не профессионалы, молодые ребята в самом расцвете сил - физических и душевных, которые только прошли обучение. Этим и объясняется высокая цена, которую пришлось заплатить в "День Д"", - отмечает Рид.

Всего с 6 июня по 21 августа в битве за Нормандию союзники потеряли 220 тысяч человек, немцев - около 117 тысяч. За время всей операции погибли 20 тысяч мирных жителей.