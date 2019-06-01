США – Мексика: вопрос пошлин

Переговоры по вопросу пошлин на мексиканские товары начнутся между Соединёнными Штатами и Мексикой 5 июня. Два дня назад президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на продукцию из Мексики по причине затяжного миграционного кризиса. В дальнейшем размер пошлин может увеличиться, если мексиканские власти не предпримут решительных мер в отношении мигрантов. Об этом заявила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома:

– Мы несколько месяцев предупреждали их. Много раз просили и требовали принять меры. Не будем забывать, что обычному человеку, который пересекает южную границу Мексики, требуется 21 день, чтобы добраться до границы Соединённых Штатов. Это даёт им три недели на то, чтобы раздробить самые большие группы мигрантов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что предпочитает диалог конфронтации, отметив, что «социальные проблемы не решаются введением пошлин»:

– Мы будем действовать с осторожностью и уважением в отношении властей Соединённых Штатов в связи с заявлением президента Дональда Трампа. Меры принуждения не приводят ни к чему хорошему.

Министр экономики Мексики уже заявил, что его страна примет ответные меры, но большинство экспертов отмечают, что введение в США пошлин на мексиканские товары может крайне болезненно сказаться на экономике страны.

Набирающий обороты конфликт помешать вступлению в силу соглашения о свободной торговле в Северной Америке, переговоры по которому Канада, Мексика и США заверили в октябре прошлого года.