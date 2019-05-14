Осторожно: глифосат!

Рак из-за средства от сорняков. Калифорнийский суд присяжных обязал химическую компанию Bayer выплатить более 2 млрд долларов супругам Пиллиодам, причиной заболевания которых предположительно стал глифосат - один из самых распространенных в мире гербицидов.

"В 2011 году у Элва обнаружили лимфому. Но они продолжали применять средство. Никто ни о чем не подозревал. А в 2015 году лимфому мозга обнаружили у Альберты. В 2016 году выявили рецидив. Только позже они наткнулись на заметку о возможной связи", - говорит Майкл Миллер, адвокат.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака пришло к выводу о вероятной канцерогенности глифосата, который выпускается под десятками различных торговых названий во всем мире, в том числе и в России. Среди них - "Раундап", "Ураган", "Торнадо", "Агрокиллер", др. Bayer обвиняют в том, что компания не предупредила потребителей о возможных рисках использования средства. Против нее поданы сотни исков. Концерн свою вину отрицает.