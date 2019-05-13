«Зелёные»: прагматизм побеждает

Немецкая партия «зелёных», по данным опросов, может занять на выборах в Европарламент одно из первых мест.

В Баден-Вюртемберге «экологов» уже поддерживает каждый третий. Этой федеральной землёй «зелёные» управляют уже десяток лет в коалиции с христианскими демократами.

Одна из причин роста популярности — смещение линии партии в сторону прагматичного центризма и сотрудничества с бизнесом.

Гернот Штегерт, журналист:

«Взят абсолютно прагматичный и реалистичный курс. Раньше в партии возникали серьёзные разногласия между идеалистами и реалистами. Но сегодня идеалистов в рядах „зелёных“ практически не осталось».

За десяток лет «зелёные» провели в Баден-Вюртемберге целый ряд законов. Например, все новые здания теперь в обязательном порядке оснащаются солнечными панелями. Сейчас рассматривается проект о введении налога на вынос продуктов из ресторанов — чтобы сократить использование одноразовой посуды и упаковки.

В то же время сотрудничество «экологов» с бизнесом выгодно для обеих сторон. Построение экологичного будущего, о котором мечтают «зелёные», требует огромных средств. Бизнесмены, в свою очередь, чувствуют рост настроений, направленных против проектов, наносящих ущерб окружающей среде.

Кристоф Йоахим, лидер «зелёных» в Совете Тюбингена:

«Нам нужны средства на то, что мы называем „Новой зелёной сделкой“. В одиночку мы такой проект не потянем. А деловые круги, конечно же, понимают, что без поддержки всего мира заниматься бизнесом трудно».

Йона Кельгрен, Euronews:

«Когда-то это был оплот социал-демократов. Но теперь здесь всё „зеленее и зеленее“. Если немецкую партию „зелёных“ ожидает на выборах успех, то это не в последнюю очередь благодаря голосам юго-запада страны».