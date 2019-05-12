11-летние — против изменений климата

В Брюсселе и в Лондоне в воскресенье прошли многочисленные манифестации с требованием решительных действий в борьбе с изменениями климата.

По мнению организаторов акции в бельгийской столице, построение социально-справедливого общества невозможно без действенных шагов по защите природы. Брюссельский марш проходит за две недели до всеобщих выборов в Бельгии.

А в Лондоне участники акции вывели на улицы 11-летних детей: это должно символизировать 11 лет, оставшиеся до 2030 года — когда ,по мнению некоторых учёных, планете будет нанесён непоправимый урон.

«Изменения климата — это не шутка. Это то, что уже происходит. У нас осталось 11 лет, но мы не можем просто сидеть и ждать эти годы, пока страна не станет лучше. Она и не станет, если мы не начнём действовать уже сейчас. Только в этом случае наша жизнь пройдёт в здоровой, красивой окружающей среде».

«Изменения необходимы уже сейчас, иначе когда мы вырастем, наша планета может оказаться непригодна для жизни», — говорят несовершеннолетние участники марша.

В Лондоне с прошлого месяца не прекращаются и акции движения «Бунт вымирающих». Активисты заявляют, что их цель — обратиться не столько к политикам, сколько к бизнесменам, убедить их прекратить вкладывать деньги в проекты, наносящие ущерб окружающей среде.