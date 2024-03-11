Португальцы в ожидании нового правительства

Португальский парламент по итогам воскресных выборах повернул вправо, как и в других европейских странах. Но результаты Демократического альянса и прорыв национал-популистской партии "Шега" могут стать препятствием для правления.

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Луис Монтенегро должен быть назначен премьер-министром Португалии, но интрига сохраняется, потому что даже если ему удастся провести программу правительства в парламенте, для этого понадобится голосование в его пользу партии Андре Вентуры.

Говорят жители Лиссабона:

«Что касается результатов, давайте посмотрим, что нас ждет, потому что это очень небольшой отрыв. Они могут не заключить сделку. Надеюсь, в следующем году у нас не будет выборов снова. Этого я боюсь".

"Мы должны посмотреть, что будет дальше. Будет ли ничья, не будет ли ничьей. Пожмут ли они руку "Шеге" или нет. Меня, как старую женщину, это беспокоит. Мы Посмотрим, что произойдет, я жду, чтобы увидеть, кто тот храбрец, что выйдет вперед".

"У меня есть некоторые опасения по поводу того, что может означать возвышение Шеги, и какие последствия это может иметь в нашей стране. Я также не знаю, чего ожидать от Демократического альянса, Социалистической партии. Я думаю, что это было в основном тактическое голосование, и я чувствую, что я не единственная, кто не знает, какие предложения могут быть реализованы. Подъем правых немного пугает молодое поколение, по крайней мере, друзья, с которыми я говорила об этом казались немрого напуганными.

"Хорошим способом, вероятно, нейтрализовать "Шегу" было бы создание коалиции, даже для правительства, потому что в этом случае первой фигурой всегда будут Демократический альянс и Луиш Монтенегро. И "Шега" будет лишена своей значимости. Теперь они играют решающую роль в национальной политической линии. Нам придется дождаться дополнительной информации о правительстве и решения президента Республики".

Жоана Муран Карвальо, Euronews

"Португальцы надеются, что им не придется голосовать снова в следующем году. Португальцы, похоже, обеспокоены стабильностью страны и не ожидают, что эти выборы приведут к долгосрочному правительственному решению. Однако они надеются, что через год им больше не придется голосовать".