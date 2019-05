"Можем повторить" или "никогда снова"? | #Куб

View this post on Instagram

Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...