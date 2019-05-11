"Можем повторить" или "никогда снова"? | #Куб

«Праздник со слезами на глазах» называют самым важным для России днём, который должен объединять всех, независимо от их убеждений. Но единого отношения к тому, как к этому дню относиться и как его должно отмечать, нет.

День Победы в современной России — это военные парады, заявления о непобедимости русского оружия, дети в военной форме и взрослые с элементами военных наград прошлого, лозунг «можем повторить». А ещё — минуты молчания, возложение цветов к вечному огню и призывы «никогда снова».

В своей колонке в «Ведомостях» литературовед и журналист Глеб Морев пишет об изменении отношения к 9 мая: «Из по преимуществу мемориального ритуала "со слезами на глазах" День Победы превратился в повод для подтверждения силового статуса нынешней России, наследницы советского государства-победителя». Морев убеждён, что в будущем России придётся переучреждать День Победы, чтобы вернутся к утраченной гуманистической традиции восприятия этого праздника.

Перемену отношения к Дню Победы отмечает и фотограф Василий Максимов. Он признаётся, что «ненавидит нынешний формат празднования» 9 мая, пишет о показухе и напоминает, что война — это всегда кровь и грязь.

Пока одни возмущались «парадом дошкольных войск» в Пятигорске, установкой памятника Сталину в Новосибирске и сообщениями о разнарядке на акция «Бессмертный полк», — другие призывали задуматься о величии праздника.

Среди тех, кто спешил поделиться радостью и восторгом, был декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила вспомнить, каким был день победы в 1945.

Удивительные споры вокруг дня Победы. Одни пытаются нас убедить, что праздновать Победу - значит, раздувать милитаризм... Publiée par Margarita Simonyan sur Jeudi 9 mai 2019

Подавляющее большинство участников опросов Евроньюс в социальных сетях в первые часы голосования отметили, что 9 мая им ближе лозунг «никогда снова», чем слова «можем повторить». А что думаете вы? Каким должен быть День Победы? Надо ли превращать праздник в день скорби, стоит ли говорить о непобедимости оружия в День Победы? Возможно ли улучшить взаимопонимание между людьми с разными взглядами на 9 мая?