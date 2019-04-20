Порошенко vs. Зеленский - кто лучше для России? I #КУБ

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Президентская гонка на Украине выдалась жаркой. Тут и победа в первом туре кандидата, про которого еще недавно все говорили только как про шоумена, и вызов на дебаты, и встреча Петра Порошенко и Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном, и одиночные дебаты действующего главы государства. И вот уже финишная прямая.

Но кто бы ни выиграл выборы, этот человек не сможет зайти за красные линии, убежден глава МВД Украины Арсен Аваков. Что это за красные линии? "Это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопросы возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма - последующая их реинтеграция; это ориентация на европейскую и евроатлантическую интеграцию; это экономическая независимость от РФ и недопустимость любых уступок агрессору".

БЕЗ НЕНАВИСТИ! Семь дней до второго тура выборов Президента Украины. Агрессивность общественно-политического... Publiée par Arsen Avakov sur Dimanche 14 avril 2019

Будущее Крыма – один из ключевых пунктов этой предвыборной гонки. В штабе Зеленского заявили, что Крым был и будет частью Украины и что полуостров должен вернуться в состав Украины с компенсацией со стороны России. Это заявление тут же прокомментировал глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: "Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют".

О судьбе Крыма и Донбасса мы поговорили с политологом Кириллом Роговым. Он убежден, что при любом раскладе ситуация ни в том, ни в другом регионе не изменится.

Эти вопросы нерешаемые, и они взаимосвязанно нерешаемые. Вопрос состоит только в том, будет ли Россия, или, может быть, президент Украины, или какие-то силы на Украине в силу своих домашних, внутриполитических, интересов, решая внутриполитические задачи, провоцировать кризис, новый кризис" Кирилл Рогов Политолог

#КУБ С каким кандидатом вы связываете больше надежд на улучшение отношений Украины и России? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 18 avril 2019

Опросы прочат победу Зеленскому. Что помогло ему выбиться в лидеры? На этот вопрос попытался ответить Вячеслав Никонов, декан факультета госуправления МГУ и глава комитета Госдумы по образованию и науке. По его мнению, "у Порошенко нет избирательной стратегии, мы видим метания человека, который находится в отчаянии. А Зеленский просто собирает плоды, взращенные ненавистью к Порошенко".

На защиту президента встала зампредседателя Верховный рады Ирина Геращенко: "Я очень рада, что один из ключевых итогов первой пятилетки Порошенко - это безусловная демократия и свобода слова. Это европейские принципы и традиции, которые закладываются и приживаются. Именно за это и стоял Майдан".

Можна набрати більше голосів, але при цьому програти опоненту інтелектуально і емоційно. Президенство - це лідерство і... Publiée par Iryna Gerashchenko sur Dimanche 14 avril 2019

Что о финалистах президентской гонки думают простые украинцы? Сторонник Порошенко и сторонник Зеленского рассказали нам, почему выбрали именно этих кандидатов.

- Почему за Порошенко? Это очень просто! Во-первых, безвиз, во-вторых, у нас теперь есть армия, у нас теперь есть украинская церковь, и, конечно, у нас теперь есть абсолютно четкая внешняя политика, - говорит житель Киева Андрей Сизов.

- Я собираюсь голосовать за Владимира Зеленского, потому что я надеюсь на прекращение пропаганды на государственном уровне ненависти и разделения граждан на правильных и неправильных украинцев в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят и каких исторических мифов придерживаются, - говорит еще один житель украинской столицы Евгений Голуб.

С каким кандидатом вы связываете больше надежд на улучшение отношений между Украиной и Россией? Участвуйте в наших опросах, оставляйте комментарии и, конечно, следите за "Кубом".