Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную истории и причинам развязывания Второй мировой войны. Материал опубликован в журнале National Interest. Полная версия статьи на русском языке выложена на сайте Кремля.

В нашем материале мы собрали главные тезисы статьи.

• Нынешнее поколение достойно проявляет проявляет себя в кризисных ситуациях: медики в борьбе с коронавирусом, военнослужащие на Северном Кавказе и в Сирии;

• Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству – фундаментальные ценности российского общества;

• Победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом, представителями всех республик Советского Союза;

• Россию обвиняют в попытке переписать историю, но доказательств этому пока нет;

• Причины Второй мировой войны кроются в последствиях Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости, фактически угрожающим ограблением страны. Именно "национальное унижение" Германии стало "плодотворной почвой" для роста радикальных настроений;

• Созданная по итогам Первой мировой войны Лига Наций (в которой доминировали Великобритания и Франция) "могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны". Но оказалась неэффективной;

• "Расчленение Чехословакии" произошло при содействии Великобритании и Франции. И только СССР вступился за Чехословакию;

• Мюнхенский сговор послужил тем "спусковым крючком", после которого большая война в Европе стала неизбежной;

• Великобритания и Франции фактические стравливали СССР и Германию;

• СССР подписал Договор о ненападении с Германией последним из европейских стран даже под угрозой столкнуться с войной на два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке;

• Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз;

• Путин призывает "все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов";

• За начало войны несли ответственность в той или иной степени все ведущие страны. Основными факторами, которые "предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс", отметил Путин;

• СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии, написал Путин. Президент напомнил, что потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 млн человек;

• Путин назвал опасными проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов войны. Это грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско, подчеркнул Путин;

• Президент РФ призвал страны сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений;

• Саммит стран пятерки ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании подтвердит дух союзничества, отметил Путин.