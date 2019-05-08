Иран ждёт ответа от европейцев

Соглашение по иранской ядерной проблеме, ещё совсем недавно представлявшееся как триумф дипломатии, разваливается. Президент Исламской республики Хасан Роухани пригрозил возобновить работы по модернизации реактора в Араке и обогащение урана сверх допустимого уровня через 60 дней, если пять других участников сделки не выполнят свои обязательства и не защитят иранскую нефтяную и банковскую отрасли от санкций США.

Свою реакцию на приостановление Ираном двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) страны-члены ЕС попытаются согласовать в ближайшее время на саммите в румынском Сибиу 9 мая; обсуждения могут продолжиться и на встрече глав МИД стран ЕС 13 мая. Участниками ядерной сделки выступают трое представителей ЕС: Великобритания, Германия и Франция.

Хасан Роухани предупреждает:

"Если они решат использовать наши действия в качестве предлога для возвращения иранского досье в Совет Безопасности ООН, то наша реакция будет очень сильной. Я объяснил в своем письме пяти странам, в чём эта сильная реакция будет заключаться".

Евросоюз, Великобритания, Германия и Франция выразили сожаление по поводу выхода США из соглашения и возобновления санкций против Ирана. Они пообещали создать механизм торговли с Тегераном в обход введённых ограничений, но запустить его пока так и не решились. Иранский президент даёт понять: ещё не всё потеряно.

"Ядерное соглашение все еще в силе, - заявил Роухани. - В статьях 26 и 36 "Совместного всеобъемлющего плана действий" говорится, что если другая сторона нарушит его, мы также можем сократить наши обязательства на любом уровне. Сегодня мы объявили о сокращении, но не о прекращении выполнения обязательств".

В попытке спасти сделку Иран обратился за помощью к России, одному из ключевых участников соглашения. В среду глава иранского МИД Джавад Зариф встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров обвинил в провоцировании кризиса США и обратился к европейцам:

"Мы призываем их к тому, чтобы сделать выводы из нынешней ситуации и начать выполнять свои обязательства в полном объёме, будем этому всячески способствовать. Мы будем призывать их, как мы уже не раз это делали, всё-таки сконцентрироваться на выполнении всего того, что закреплено в СВПД и одобрено Советом Безопасности ООН".

Ранее Франция допустила введение санкций ЕС против Ирана, в случае, если Исламская республика откажется от выполнения положений СВПД.

Проблема ядерного досье Тегерана обострилась ровно год назад после одностороннего выхода США из сделки 2015 года. Она ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций.

По данным МАГАТЭ, Иран соблюдает обязательства и находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.