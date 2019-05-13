Незапланированные переговоры по Ирану

Незапланированный визит Госсекретаря США Майкла Помпео в Брюссель. В повестке дня - ядерная сделка с Ираном. Ранее Тегеран - в ответ на экономические санкции Вашингтона - приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года и пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана. На принятие мер для защиты иранской нефтяной и банковской Отраслей европейцам отвели 60 дней.

"Мы по-прежнему выступаем за сохранение ядерной сделки с Ираном и ее выполнение всеми сторонами. Это ключевой элемент нераспространении ядерного оружия в мире и в регионе. Ради сохранения сделки мы намерены использовать все имеющиеся у нас инструменты, на это будет направлена вся наша политическая воля", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В то же время, сегодня ряд европейских компаний действуют в соответствии не с заявлениями ЕС, а с санкциями США, опасаясь потерять из-за торговли с Ираном свои американские активы.

Год назад Вашингтон вышел из ядерной сделки в одностороннем порядке. Дональд Трамп заявил, что соглашение не соответствует американским интересам и обвинял Тегеран в тайной работе над созданием ядерного оружия.