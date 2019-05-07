Золотоносная канализация Каракаса

Борьба между спикером Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуайдо и правительством Николаса Мадуро разворачивается на фоне одного из худших в истории человечества экономических кризисов. По оценкам Международного валютного фонда к концу года инфляция в стране может достичь рекордных 10 млн %.

В условиях бедности всё больше жителей столичного региона берутся просеивать ил на дне реки Гуайре, куда уходит большинство сточных вод в Каракасе. Сотни людей ищут здесь ценности, которые по какой-то причине попали в канализацию, и запах их, похоже, не пугает. «Нет, это не вызывает у меня тошноту, — рассказывает один из искателей. — Это нужно, чтобы помочь моему малышу. Я делаю это для ребенка, не для себя, а для него. Чтобы дома была еда. Это мой килограмм риса, кусочек хлеба».

Главное, что ищут на дне зловонной реки Гуайре — это золото, серебро и драгоценные камни. Ходят легенды, что в сточных водах скрыты настоящие сокровища. Искателей с каждым месяцем становится всё больше. Люди говорят, что для них это последняя надежда выжить в нищете: «Положение очень плохое. Еды нигде нет. А то, что удаётся найти, слишком дорогое. Невозможно найти и продукты для маленьких детей».

Золотодобытчики на реке Гуайре говорят, что их дело не так уж и плохо, если сравнивать с другими. По словам искателей, их доход превышает минимальный размер оплаты труда и значительно больше того, что они могли бы зарабатывать.

Из Каракаса передаёт корреспондент Euronews Эктор Эстепа: «Тяжелые последствия экономического кризиса вынудили этих молодых людей нырять в Гуайре в поисках драгоценных металлов. Многие другие уже покинули страну. Более трех миллионов венесуэльцев были вынуждены бросить свои семьи»