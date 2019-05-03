Гуайдо призвал к протестам у военных частей

Провести акции протестов у военных частей в субботу призвал самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. По его словам, данные собрания помогут привлечь военных «к защите конституции».

Также Гуайдо анонсировал в "твиттере" поминальную службу в воскресенье по погибшим в массовых протестах, прошедших 30 апреля.

"То, что мы делаем в рамках конституции. Это не насилие. Мы хотим дать понять, что нам необходимо нечто большее для перемен, которых все мы так ждем в Венесуэле", – заявил на пресс-конференции Гуайдо.

В ответ на заявление Гуайдо о поддержке армией смены режима в стране действующий президент Николас Мадуро 2 мая прошел маршем по улицам Каракаса вместе с военными, продемонстрировав "абсолютную верность" Вооруженных сил Венесуэлы

Слова Гуайдо о желании военных свергнуть действующую власть подтверждает сбежавший из-под домашнего ареста и скрывающийся в посольстве Испании в Каракасе оппозиционер Леопольдо Лопес:

"Никто не сомневается, что в вооруженных силах присутствуют женщины и мужчины, приверженные делу свободы. Я лично вижу это".

Один из призывов Гуайдо к народу Венесуэлы - провести всеобщую забастовку на следующей неделе - был поддержан сотрудниками высших учебных заведений страны. Первая из них пройдет 9 мая.