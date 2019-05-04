Кампания давления на Николаса Мадуро

Лидер оппозиции и самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо продолжает агитационную кампанию, направленную на свержение существующей власти. Выступая перед служащими государственной нефтяной компании PDVSA, он объяснил провал военного переворота, анонсированного им 30 апреля, влиянием Кубы:

"Я восхищаюсь нашими солдатами, которые несмотря на страх, который им внушает кубинская разведка и контрразведка, пытки, которым они подвергаются в подвалах, восстали и сказали "ты можешь рассчитывать на нас, Венесуэла".

В пятницу в столице Перу Лиме прошла очередная встреча представителей группы стран, выступающих против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Участники встречи пообещали усилить активность на дипломатическом фронте.

"Мы подтверждаем призыв к России, Турции и всем другим странам, всё еще поддерживающим нелегитимный режим Николаса Мадуро, поддержать процесс мирного перехода к демократии, – заявил министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио. –_ Мы решили принять необходимые шаги для того, чтобы в разрешении кризиса в Венесуэле могла принять участие Куба"._

В пятницу возникла перестрелка на венесуэльско-колумбийской границе, в районе международного моста им. Симона Боливара. Сотни венесуэльских мешочников вовлечены здесь в приграничную торговлю. Кто открыл огонь неизвестно. По данным колумбийской полиции, никто в результате стрельбы не пострадал.