Леонардо да Винчи между Италией и Францией

В Амбуазе, где Леонардо да Винчи провёл последние годы жизни, готовятся к торжествам, приуроченным к 500-летию его смерти. Мероприятия в память о мыслителе пройдут при участии президентов Франции и Италии. В период напряжённых отношений между Парижем и Римом да Винчи называют той фигурой, которая могла бы помочь примирению двух стран.

То, что президент Франции будет принимать президента Италии здесь, в Амбуазе, — это чрезвычайно важный знак. Это показывает, что у двух стран есть общая память, общие исторические деятели, общая культура. Это мощный символ единения, которое, как мне кажется, хотят продемонстрировать оба президента. Жан-Луи Сюро Директор музея замка Амбуаз

Франко-итальянские противоречия обострились в начале года на фоне споров о приёме мигрантов, о строительстве тоннеля для железнодорожной ветки Лион-Турин и об отношении к антиправительственным политическим движениям. Разногласия проявились и в подготовке торжеств. Участница правительственной коалиции в Италии Лига Севера выступила против отправки большинства шедевров да Винчи во Францию, обвиняя Париж в попытке представить его французом. В музейном комплексе Амбуаза подчеркивают, что Леонардо да Винчи нельзя однозначно считать ни французом, ни итальянцем.

«Леонардо да Винчи, бесспорно, художник, — объясняет директор музея Жан-Луи Сюро. — Как и в случае со всеми деятелями искусства, его творчество и его талант — это общее достояние. Леонардо да Винчи, несомненно, родился в Италии, он флорентиец, но ведь он делал карьеру на службе у ряда влиятельных господ. Эта карьера и конец его жизни прошли здесь, во Франции, и сегодня, он, бесспорно, человек мира».

В администрации французского региона Центр — Долина Луары объявили 2019 годом 500-летия Ренессанса и призвали отметить этот юбилей с международным размахом.