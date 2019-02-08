Италия - Франция: "Надежные отношения"

Отозванный обратно на родину для консультаций французский посол - новый поворот дипломатического скандала между Римом и Парижем.

Франция обвиняет Италию в популизме и в политиканстве, когда речь идет о приеме мигрантов, Италия отвечает, что не намерена слушать уроки, которые ей дают "лицемеры, да еще с позиций морального превосходства".

Об этом накануне сообщил глава МВД страны Маттео Сальвини: "Во Франции признанные виновными в терроризме 15 итальянцев пьют шампанское, и уже не первое десятилетие, хотя должны сидеть в тюрьме. Франция их не экстрадирует. В течение последних двух лет власти Франции, те самые, что так любят читать нам публично мораль о щедрости и гостеприимстве, отправили обратно в Италию более 60 тысяч мигрантов, задержанных на франко-итальянской границе. В-третьих: французская жандармерия контролирует пассажиров поездов, которые курсируют между двумя странами, иногда задерживая их движение, воруя, таким образом, время у тех наших соотечественников, что пользуются железнодорожным сообщением".

МИД Италии распространил заявление, в котором подчеркнул, что "дискуссия по поводу взаимных интересов и политические разногласия в преддверии европейских выборов не повлияют на отношения, которые остаются надежными и крепкими".