Православные отметили Страстную пятницу

Православные христиане отметили Страстную пятницу. Согласно Библии, именно в этот день Иисус Христос был распят. В Иерусалиме тысячи паломников со всего мира приняли участие в крестном ходе, который завершился в Храме Гроба Господня на Голгофе.

По традиции, последние сцены из жизни Спасителя воссоздают и в Греции. Во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница - символ полотна, в которое по преданию было завернуто тело Христа во время погребения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в храме Христа Спасителя.

Страстная пятница - самый скорбный день Великого поста.

Праздник Пасхи, Воскресения Христова, в этом году отмечается 28 апреля.