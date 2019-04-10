Предвыборное путешествие по Европе: проблемы Средиземноморского коридора

Наше путешествие по Апеннинам продолжается: корреспонденты Euronews Джек Паррок и Елена Каваллоне добрались до границы между Францией и Италией. В Сен-Мартен-де-ла-Порте они посетили стройку скоростной железнодорожной линии между Лионом и Турином.

Прежде чем войти в строящийся туннель, надо сначала переобоуться, надеть специальные жилеты и каски. Журналистов сопровождает замдиректора строительной компании TELT Маурицио Буфалини.

"Для прокладки туннеля мы уже прорыли 8 километров, остается ещё один, - говорит он. - Эта секция туннеля протянется в целом на 9 километров".

После завершения строительства протяжённость всего туннеля составить 57,5 километров. Подземный путь пройдёт через горы из Франции в Италию. Но это лишь часть высокоростной ветки, которую назвали "Средиземноморским коридором".

"Этот туннель - настоящий ключ к реализации всего проекта, - рассказывает Маурицио Буфалини. - Он свяжет разъединённые горами участки дороги, чтобы гарантировать прямую поставку грузов и перевозку пассажиров между испанским Альхесирасом и столицей Венгрии Будапештом, конечным пунктом Средиземноморского коридора".

Стоительство туннеля потребовало около 8,4 млрд евро. 40% этой суммы предоставил Евросоюз, 35% - Италия. Сдать объект планируется в 2030 году, но разногласия в итальянском правительстве могут отодвинуть этот срок.

Елена Каваллоне, Euronews:

"Посмотрите, они установили специальные щиты, чтобы не допустить проникновения влаги. Мы находимся в самом начале того, что станет в будущем туннелем. Его прокладка продолжается, и работа здесь, в Сен-Марин-де-ла-Порте, кипит".

Итальянское "Движение Пяти звёзд" выступает против строительства этой железнодорожной линии, что в корне противоречит позиции их союзников по правительственной коалиции, членов Лиги, которые хотят, чтобы работа была завершена во-время. По действующей сейчас железнодорожной линии дорога от Турина до французского Лиона занимает около 4 часов - новая дорога сократит это время вдвое.

Общественное мнение в Италии по поводу строительства также разделилось. Одни говорят, что проект необходим для развития экономики страны - другие считают его ненужным, дорогостоящим и опасным для окружающей среды.

Елена Каваллоне, Euronews:

"Мы пересекаем границу и едем в итальянский городок Кьомонте, чтобы встретиться с активистами организации NO TAV, которые выступают против строительства высокоскоростной дороги. На этом участке работы остановлены".

Блокирование проекта означает и возвращение средств, выделенных ЕС. Активисты NO TAV считают, что эти деньги можно было бы потратить лучше - например, на расширение уже существующей железной дороги.

Гвидо Фиссоре, активист NO TAV:

"У нас в Италии много других проблем, у нас другие приоритеты. Они сокращают пенсии, расходы на образование и здравоохранение. А мы считаем, что деньги должны быть потрачены по-другому. Если вы хотите создать новые рабочие места, то можно финансировать работы по реконструкции, по укреплению строений. Каждый раз, когда идет дождь, у нас в Италии затопляет целые районы, у нас столько зданий разрушилось во время землетрясений!"

Но много в регионе и тех, кто поддерживают проект. Так мэр Кьомонте Сильвано Олливьер считает, что высокоскоростная дорога необходима, чтобы связать долину Суза и Пьемонт с центром Европы.

Сильвано Олливьер, мэр Кьомонте:

"Это исключительно европейская проблема, которую пытаются превратить в проблему локальную. Недостатки в связях с общественностью - главная ошибка, которую допустило правительство".

По мере приближения европейских выборов дебаты о строительстве TAV становятся в Италии всё ожесточённее. Все стороны пытаются использовать проблему для привлечения избирателей.