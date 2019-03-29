Лавров и Чавушоглу критикуют США

Сирийский кризис и подготовку к встрече президентов России и Турции обсудили в пятницу Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Глава турецкого МИДа принимал в Анталье своего российского коллегу, приехавшего на заседание российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования.

На пресс-конференции Сергей Лавров раскритиковал решение США признать Голанские высоты израильскими.

"Это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. Такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, - это, по большому счету, и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединённые Штаты", - сказал Лавров. А Чавушоглу заявил, что, признав суверенитет Израиля над Голанами, США "вновь проигнорировали международное право".

Ранее ООН заявила, что статус Голанских высот останется прежним. Большинство государств мира считают их частью Сирии. Под контроль Израиля они попали после шестидневной войны 1967 года.

Отвечая на вопросы журналистов, глава турецкого МИДа заявил также, что российские ракетные комплексы С-400 скоро будут поставлены в Турцию, несмотря на недовольство и давление США.

"Мы подписали соглашение с Россией, некоторые страны не захотели предоставить нам ЗРК, и мы договорились с Россией и подписали соглашение. Этот договор в силе. (...) И попытки третьей стороны противостоять соглашению между двумя странами и влиять на принимаемые ими решения противоречат международному праву", - сказал Мевлют Чавушоглу, подразумевая под третьей стороной Вашингтон.