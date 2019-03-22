"Ближний Восток на грани кризиса"

Новый виток напряжённости и кризис грозят Ближнему Востоку. И виной тому - Дональд Трамп. С таким заявлением в пятницу выступил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции осудил своего американского коллегу за намерение признать Голанские высоты частью Израиля.

"Вчера неудачные заявления президента США Дональда Трампа о Голанских высотах поставили регион на грань нового кризиса. Мы не можем допустить легитимизации оккупации Израилем Голанских высот и никогда этого не допустим", - сказал Эрдоган.

Возмущение турецкой стороны вызвало сообщение, опубликованное Трампом в твиттере о том, что "Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанами".

По версии некоторых наблюдателей, глава Белого дома таким образом хочет поддержать израильского коллегу в преддверии парламентских выборов. На вопрос журналиста Fox news, связано ли это с курсом Биньямина Нетаньяху на переизбрание, Трамп ответил:

"Нет, я даже об этом не знал, понятия не имел. Я слышал, что у него дела идут хорошо. Так ли это сейчас, не знаю. Но слышал, что всё в порядке. Зато я полагаю, что его оппоненты, кем бы они ни были, поддерживают мой поступок".

С его осуждением уже выступил Иран, назвав демарш Трампа "незаконным и неприемлемым". Восстановить суверенитет над спорной территорией пообещали сирийские власти.

"Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности — прямое нарушение решений ООН", - заявили в российском МИДе.