Дональда Трампа сравнили с лордом Бальфуром

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. На церемонии присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трамп подарил ему на память фломастер, которым подписывал документ.

Обе стороны подчёркивают, что граница с Сирией имеет большую важность. Израиль утверждает, что Иран занимает стратегические позиции вблизи израильской территории.

«На протяжении всей еврейской истории было немного заявлений нееврейских лидеров касательно евреев на своей земле: это Кир Великий, лорд Бальфур, президент Трумен и президент Трамп», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

С резкой критикой действий Трампа уже выступили представители многих государств — как ближневосточных, так и европейских. Представитель Генерального Секретаря ООН заявил, что международный статус Голанских высот останется прежним. Большинство государств мира считают Голаны частью Сирии. Под контроль Израиля они попали после шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял резолюцию о суверенитете над Высотами, Совет Безопасности ООН назвал её недействительной.