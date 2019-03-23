Скандал "Рашагейт" близится к развязке в США

Скандал "Рашагейт" близится к своему апогею. В пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о завершении расследования касательно связей президента Дональда Трампа с Россией. Соответствующий доклад был передан главе американского Минюста.

В ближайшее время с основными тезисами расследования смогут ознакомиться члены Конгресса. Однако пока содержание документа держится в секрете. В Белом доме заверили, что администрации Трампа доклад спецпрокурора Мюллера предоставлен не был.

Речь идет о расследовании которое длилось почти два года. Оно касается возможного вмешательства России в американские выборы 2016-го года и предполагаемых связей людей из его окружения Дональда Трампа с Москвой во время избирательной кампании.

Как отмечают наблюдатели, обнародование доклада Мюллера либо снимет все подозрения с президента США, либо наоборот усилит призывы к его импичменту. По какому сценарию будут развиваться события будет понятно уже в ближайшие дни. Во всяком случае оппозиция в лице Демократической партии настаивает на том, чтобы Минюст незамедлительно опубликовал итоги расследования.

"Не может быть и речи о том, чтобы президент Трамп или его адвокаты могли ознакомиться с документом заранее", - заявил один из лидеров американских демократов Чак Шумер.

В ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 лицам, в том числе, шестерым из окружения Трампа. В частности, бывшему адвокату президента Майклу Коэну, экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

При этом никто из них так и не был напрямую уличен в сговоре с Кремлем. Сам же Дональд Трамп заверяет, что одержал победу на выборах, потому что был лучше своей соперницы - Хиллари Клинтон.

Но есть среди фигурантов расследования и россияне. В июле 2018 года Мюллер предъявил обвинение по поводу вмешательства в выборы президента США 12-ти российским гражданам, предположительно сотрудникам ГРУ. Они, по версии американских следователей, были причастны к взлому серверов американской Демократической партии и дальнейшей публикации электронной переписки Хиллари Клинтон, а также людей из ее окружения.