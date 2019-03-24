Спецпрокурор США Мюллер не обнаружил сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил, что не обнаружил сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье Министерство юстиции США. Глава Минюста Уильям Барр направил послание, содержащее такие заключения, руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса.

Мюллер завершил расследование в пятницу. Главной задачей разбирательства был поиск докательств возможной причастности граждан США, связанных с избирательным штабом Дональда Трампа, к попыткам России оказать воздействие на ход предвыборной кампании. Москва с самого начала отвергала любую связь со штабом Трампа и называла обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс беспочвенными.