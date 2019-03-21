Мозамбик и Зимбабве просят о помощи

Жертвами циклона «Идай» в Мозамбике, по последним данным, стали 242 человека. Такие данные обнародовал в четверг министр землеустройства и окружающей среды Селсу Коррея. Но они еще не окончательны, так как многие пострадавшие районы остаются недоступными для спасателей.

В срочной помощи нуждаются не меньше 15 тысяч человек. По словам министра, в каждом третьем лагере, созданном для сотен тысяч лишившихся крова людей, не хватает еды. Тревогу бьёт и представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхозель:

«Впервые в истории Мозамбика правительство ввело режим чрезвычайного положения. Оно введено в первый раз со времени провозглашения независимости. Наша самая большая проблема это доступ в пострадавшие районы. Продукты питания прибывают, но мы не можем их доставить людям, которые спасаются от наводнения на крышах, потому что по дорогам туда не добраться».

В Бейре, втором по величине городе Мозамбика, почти полностью разрушенном стихией, сотни людей вышли на демонстрацию, на которой потребовали от властей оказания срочной помощи. Накануне полиция не пропустила многих из пострадавших к продовольственному складу, опасаясь давки и беспорядков.

«_Дети голодают. В школах, в которых нас разместили, нет еды и вообще ничего нет, _— жалуются протестующие. — Мы нуждаемся в помощи: у нас нет электричества, еды и крыши над головой»_._

Тяжёлая ситуация сложилась и в соседнем Зимбабве. Жертвами циклона здесь стали не меньше 400 человек. По оценке ООН 200 тысяч зимбабвийцев будут нуждаться в продовольственной помощи на протяжении следующих трёх месяцев.