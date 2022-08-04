Помощь женщинам Зимбабве

В сельских малонаселенных районах Зимбабве, где женщинам часто приходится преодолевать большие расстояния пешком, на жаре, с тяжелым грузом на голове, всегда были проблемы с транспортом. В рамках финансируемого Европейским союзом проекта по оказанию помощи мелким фермерам, крестьяне получили трициклы на солнечных батареях.

Данаи Бвочора, птицевод из Домбошавы:

— Этот проект очень помог. Раньше я тратила 12 долларов США на транспорт. Сейчас - 2 - 2,50 .

В течение многих лет продажа яиц для Данаи Бвочора не приносила большой прибыли, поскольку значительная часть заработанных денег уходила на оплату проезда от дома до рынка. Так было до тех пор, пока у неё не появился электрический трицикл.

Данаи Бвочора, птицевод из Домбошавы:

— Трехколесник очень полезен, так как мы используем его, чтобы возить детей в больницу, если они болеют. Раньше нам приходилось носить груз на голове. Трицикл облегчил это бремя.

Зимбабве уже более двух десятилетий находится в тяжелых экономических условиях. Особенно сильно страдают сельские районы. Экономика страны в основном развивается за счет неформального сектора, к которому относятся мелкие фермеры и рыночные торговцы

Некоторые трициклы, прозванные на местном языке ндебеле "хамба" то есть "ехать" были куплены ЕС и затем подарены местным жителям. Другие сдаются в аренду за 5 долларов в день.

Фадзай Мавхуна, менеджер проекта, Мобильность для Африки:

— В наших планах не только оказание помощи этому пригороду. Мы хотим отправиться в отдаленную сельскую местность, где расстояния между населенными пунктами больше, а многие женщины не только заняты работой по дому, но и пытаются заработать деньги для семьи. В будущем мы надеемся расширить нашу деятельность и поддержать и облегчить повседневный труд женщин в более бедных районах.

Поначалу идея использования трициклов в сельской местности Зимбабве вызывала недоумение у чиновников и финансистов, и команде пришлось приложить немало усилий, доказывая ее жизнеспособность. Сейчас они планируют утроить свой транспортный парк к концу 2022 года.