Мозамбик под ударом стихии

В Мозамбике жертвами циклона Идай могли стать более 1000 человек – об этом заявил президент страны Филип Ньюзи. Тропический шторм обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта, вызвав здесь мощные наводнения. По оценкам представителей Красного креста, порт Бейра, второй по величине город в стране, разрушен на 90%. Многие деревни полностью затоплены водой или отрезаны от внешнего мира.

Десятки тысяч человек остались без крова и средств связи. Те, кто сумел уцелеть, спасаются на крышах домов и на деревьях в ожидании спасателей, которые едва успевают оказывать помощь в виду масштабности бедствия.

Циклон ударил также по двум соседним странам – Малави и Зимбабве. По официальным данным, от удара стихии здесь погибли или пропали без вести более 200 человек.

К настоящему времени значительная территория остаётся затопленной, размыты дороги, повреждены линии электропередач, разрушена инфраструктура, уничтожен будущий урожай. Власти заявляют, что страна не знала ранее столь катастрофических разрушений. Между тем, по оценкам, синоптиков, проливные дожди продолжатся здесь в ближайшие дни.