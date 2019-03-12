Британский парламент снова голосует по "брекситу"

Во вторник 12 марта британские парламентарии должны провести повторное голосование по столь соглашению о выходе страны из ЕС, два месяца спустя после того, как оно при первой попытке потерпело оглушительное поражение в Палате общин.
После нескольких недель безрезультатных переговоров с Брюсселем британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что добилась «изменений правового характера» в борьбе за ирландский "бэкстоп".
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что Лондону были даны "значительные правовые гарантии", пригрозив, что "третьего шанса [у британцев] не будет".
Юридически неоднозначная схема, призванная гарантировать "прозрачную" границу между двумя Ирландиями, стала одной из главных причин, по которой депутаты Палаты общин отказались от сделки в январе.
Парламентское одобрение - одно из условий, необходимых для вступления в силу условий соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Согласно намеченному плану, Великобритания должна формально покинуть ЕС 29 марта, хотя за этой датой ещё последует переходный период до конца 2020 года.
Что изменилось?
Поздно вечером, в понедельник 11 марта, Мэй отправилась в Страсбург, чтобы встретиться с председателем Еврокомиссии, Юнкером. На совместной пресс-конференции она рассказал о трёх изменениях, внесённых в соглашение о "брексите":
- Появился «совместный инструмент», позволяющий Великобритании отказаться от "бэкстопа", если ЕС намеренно попытается удержать Великобританию в нём на постоянной основе в случае провала переговоров по новой торговой сделке.
- Должно быть сделано «совместное заявление Великобритании и ЕС» в добавок к Политической декларации, которое касается будущих отношений. Данное условие обязывает обе стороны искать альтернативные формы установления ирландской границы и отказу от "бэкстопа" к декабрю 2020 года.
- Британское правительство выступит с "односторонней декларацией", в которой будет сказано, что ничто не помешает Великобритании выйти из соглашения по "бэкстопу" в одностороннем порядке, если отношения с ЕС потерпят неудачу.
Развитие событий до конца марта
- Если 12 марта сделка будет одобрена, формальный старт "брекситу" будет дан 29 марта.
- Если члены парламента проголосуют "против" сделки, то в среду, 13 марта, состоится голосование по выходу из Евросоюза без сделки (так называемый, "жёсткий брексит"). При одобрении этого варианта 29 марта состоится выход из ЕС без какой-либо сделки.
- Если же в парламенте отвергнут и этот вариант, то 14 марта, в четверг, состоится ещё одно голосование о возможности продления действия статьи 50 Европейского договора. При одобрении этого варианта, Великобритания обратиться в Евросоюз с просьбой об отсрочке. Евродепутаты могут одобрить эту отсрочку уже 21 марта на саммите глав ЕС. В этом случае "брексит" будет отложен на более поздний срок.
- Если запрос на отсрочку будет отвергнут депутатами в Брюсселе, Великобритания попадёт в патовую ситуацию, которая может закончится либо "жёстким брекситом", либо повторным референдумом, либо иными предложениями.
- Тем не менее до 29 марта члены Палаты общин ещё успеют проголосовать по вопросу о сделке в третий раз. Это последнее голосование, в случае поддержки со стороны большинства, приведёт к выходу на условиях договора по "брекситу" 29 марта.
- Наконец, если и последнее голосование окажется безуспешным, Великобритания покинет ЕС "без сделки", если только в последний момент Брюссель не пойдёт на уступки относительно болезненного вопроса границы между двумя Ирландиями.