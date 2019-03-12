Мэй развязала "брекситов узел"

В Страсбурге Терезе Мэй удалось добиться от руководства ЕС новых юридических гарантий по вопросу границы между входящей в Евросоюз Ирландией и находящейся в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Они обеспечивают сроки действия "бэкстопа" и возможности Лондона. ЕС не сможет бесконечно затягивать "бэкстоп", а у Великобритании будет возможность прекратить действие механизма обратившись в арбитраж.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

"Мы добились внесения юридических изменений в соглашение о выходе из Евросоюза. Именно этого от нас хотел Парламент. Договоренности прозрачны: "бэкстоп" не может длиться вечно".

Переговоры в Страсбурге состоялись накануне намеченного на 12 марта в Палате общин повторного голосования по проекту соглашения о Brexit.

В прошлый раз британские депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с Брюсселем.

Камнем преткновения стал вопрос о "бэкстопе". Соединенное Королевство выступает против того, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода по "брекситу".

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии:

"Будем откровенны: либо эти договоренности будут приняты, либо "брексита" вообще не будет. В такой случае, члены палаты общин несут огромную ответственность за выбор, который они должны сделать".

Правительство Мэй намерено опубликовать два документа по итогам переговоров с ЕС.

Первый - касается временного пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза, а второй оговаривает эти сроки. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта.