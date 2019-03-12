Европейцы массово бегут от "брексита"

Европейцы уезжают из Великобритании. Об этом говорит статистика: за последний год домой вернулись 53 тысячи граждан Евросоюза, в частности в Польшу, Словакию, Литву и Венгрию.

Уровень миграции из европейских стран в Соединенное королевство сегодня самый низкий за последние 10 лет. Эйшан Кэрегар, которого все называют Джимми, держит гараж под сводами железнодорожного моста в Фулхэме на западе Лондона. В Великобританию он переехал в 1978 году.

"Сейчас не так как 4-5 лет назад, у нас не так много клиентов-иностранцев. Если все продолжится в таком же духе, у нас не будет средств даже на покрытие счетов или аренды. И сейчас, спустя 33 года мне легче продать все и уехать", – с сожалением говорит Джимми.

Элио Алонсо эмигрировал из Португалии и сейчас владеет клининговой компанией в курортном городе Лемингтон-Спа в центральной части Англии.

"Если бы сегодня я жил в любой другой европейской стране, я ни за что не переехал бы сюда из-за всего того, что тут происходит, и главное, нам не понятно, чего нам ожидать в будущем. Я замечаю, что многие уезжают из Великобритании в поисках более комфортных условий, стабильности к себе домой. Это одна из главных перемен в последнее время, в большей степени люди уезжают из-за неуверенности в будущем, а в некоторых областях на них уже смотрели по-другому...", – говорит Алонсо.

Элио нанимает работников из Восточной Европы, но многие из них уже уехали. Теперь он вынужден нанимать работников из более отдаленных районов. Он арендует микроавтобус, чтобы привезти их из ближайшего города...

Британия сегодня не так привлекательна для европейцев, как когда-то. Но тем не менее статистика показывает, что в прошлом году чистая эмиграция из стран, не входящих в ЕС, была самой высокой с 2004 года.