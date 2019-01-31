"Брексит" и другие неологизмы: словарь Euronews

Таможенный союз, Единый рынок, Соглашение о выходе из ЕС... Все, кто следит за процессом "развода" Великобритании и Евросоюза, постоянно сталкиваются с новой терминологией. Что означают все эти слова? Какие процессы и концепции спрятаны за странными неологизмами? Давайте разберёмся.

"Брексит"

Ранее мы уже достаточно подробно писали о процессе выхода Британии (откуда "бр" в "брексите") из ЕС. Английское слово exit - "выход" - стало второй составной частью этого неологизма английского языка.

Соглашение о выходе - Withdrawal Agreement

Это соглашение, заключённое кабинетом Терезы Мэй с 27 странами ЕС, в котором подробно оговариваются условия выхода Великобритании из Евросоюза. "Соглашение о выходе" было подписано в Брюсселе 25 ноября 2018 года.

Предполагалось, что он станет отправной точкой для следующего раунда переговоров о будущих отношениях стран Евросоюза с Великобританией после "брексита". Однако британский парламент не согласился с условиями этого договора, и теперь Тереза ​​Мэй планирует вернуться в Брюссель и попробовать внести поправки или дополнения в уже подписанное соглашение. Хотя, как заявили высшие чиновники Евросоюза, отступать от уже достигнутых договорённостей они не намерены.

"Бэкстоп" - The Backstop

Возможно, что самая спорная часть Соглашения о выходе из ЕС - это "бэкстоп".

Центральное место в мирном процессе между югом и севером на острове Ирландия занимает принцип отсутствия жёсткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Впервые граница появилась в момент образования суверенной Ирландской республики в 1923 году. Между соседями сохранялся достаточно не строгий паспортный контроль, который в ХХ веке был усилен дважды: в годы Второй мировой войны и в 1970-е на воле повышенной активности Ирландской республиканской армии. С 1993 контроль на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия был полностью упразднён. Отсутствие жёсткой границы было подтверждено ещё одним соглашением в декабре 2011 года.

До сих пор обе страны были членами Евросоюза, но после "брексита" сухопутная граница вновь должна была появиться между двумя частями острова.

"Бэкстоп" (в виде отдельного условия) был внесён в Соглашение о выходе из ЕС как своего рода страховой полис, дабы избежать жесткой границы, если ЕС и Великобритания не смогут договориться об условиях новых таможенных отношений.

Другими словами, "бэкстоп" направлен на предотвращение пограничного контроля, возникновения ограждений или любой другой инфраструктуры, что формально разделит остров на две страны.

Де факто, это было бы сохранением Великобритании в Таможенном союзе с ЕС, а Северная Ирландия при этом следовала бы правилам Единого рынка. Подробнее об этих понятиях - ниже.

Крайне важно, что, согласно подписанной с Брюсселем договорённости, Великобритания не может отказаться от "бэкстопа" самостоятельно, поскольку на это требуется и согласие Евросоюза. Внутри страны критики утверждают, что "бэкстоп" может заманить Великобританию в ловушку на неопределенный срок. Но ЕС (и Ирландия в его составе) утверждает, что "бэкстоп" будет иметь решающее значение для сохранения мирного процесса на острове Ирландия.

Вот как депутат-лейборист парламента Ирландии отреагировал в твиттере на намерение Терезы Мэй вновь отправиться в Брюссель для переговоров по "бэкстопу":

Дорогая Великобритания! "Бэкстоп" - это ваша идея. И никаких изменений в уже достигнутой договорённости не будет. "Бэкстоп" уже никак не изменить. Удачи!"

Таможенный союз - Customs Union

Насколько Евросоюз сложная надгосударственная структура видно уже из того, как тяжело проходили (и продолжаются) переговоры Лондона по "разводу" с Брюсселем. Вкратце, ЕС - это и Таможенный союз, и Единый рынок. В чём их отличия?

Таможенный союз отменяет налоговые сборы (тарифы) на перемещение товаров из одной страны Союза в другую.

Это также означает, что государства-члены ЕС устанавливают одинаковые тарифы на товары, поступающие в Евросоюз из-вне (то есть на европейский импорт).

Быть частью Таможенного союза означает, что страны не могут сами договариваться о своих торговых сделках с партнёрами из-за пределов ЕС.

С точки зрения многих сторонников "брексита", остаться в Таможенном союзе с ЕС - вопрос для страны неоднозначный. Они утверждают, что это может подорвать способность Великобритании вести переговоры о новых торговых сделках.

Единый рынок - Single Market

Единый рынок - понятие более всеобъемлющее, чем Таможенный союз.

Единое европейское пространство делает возможным не только свободное перемещение людей из одной страны в другую, но и свободное обращение товаров, капитала (инвестиций) и услуг.

Единый рынок также налагает общие правила, так что потребители в разных уголках ЕС имеют равные права, и компании могут конкурировать на равных условиях.

Одним из острых вопросов в ходе дебатов о процессе "брексита" стало свободное передвижение людей: британский премьер Тереза ​​Мэй заявила, что прекращение этой практики - одна её «принципиальных задач».