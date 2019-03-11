Кому принадлежит "скифское золото"?

Суд Амстердама в понедельник рассмотрит апелляцию крымских музеев по делу о "скифском золоте", права на которые предъявляют как музеи полуострова, так и украинские власти. Слушания пройдут в понедельник в открытом режиме.

Борьба за золото

"Скифское золото" - это коллекция, которая насчитывает более двух тысяч экспонатов, среди которых скульптура змееногой богини, церемониальный шлем, шатровое навершие в виде грифона, а также ювелирные украшения, оружие, домашняя утварь. Экспозиция датирована периодами от греческой колонизации (VI век до н.э.) до раннего средневековья (VI-VII века). Страховочная стоимость коллекции оценивается в 2 млн долларов.

"Скифское золото" было представлено на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Речь идет в первую очередь об экспонатах, которые принадлежали/принадлежат Центральному музею Тавриды, Керченскому историко-культурному заповеднику, Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику и Национальному заповеднику "Херсонес Таврический".

После референдума о присоединении Крыма к России, которое Украина и ряд западных стран называют аннексией, о своих правах на коллекцию заявили власти Украины. Университет Амстердама, под эгидой которого работает Музей Алларда Пирсона, заявил, что приостанавливает передачу ценностей до разрешения спора в суде или до подписания мирного соглашения между сторонами.

Суд Амстердама - на стороне Украины

В Киеве говорят, что экспонаты принадлежат украинским музейным фондам, и их нельзя передавать музеям, расположенным "на оккупированной территории, которая временно находится не под украинским контролем". С этой позицией в 2016 году согласился суд Амстердама.

В вердикте говорилось, что решение было принято в соответствии с нормами международного права и Конвенцией ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия. В частности, судьи решили, что экспонаты – это наследие Украины, и переданы они должны быть именно украинской стороне. Кроме того, суд Амстердама постановил, что, поскольку Крым – это не суверенное государство, он не может называть эти археологические находки своим культурным наследием. Через месяц после вынесения вердикта крымские музеи подали апелляцию.

В России, в свою очередь, считают, что решение амстердамского суда противоречит положениям договоров, а также грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию.

Кто будет платить?

В соответствии с прошлым решением суда, крымские музеи должны были покрыть судебные издержки, а Украине предстояло выплатить амстердамскому музею 111 тысяч евро за хранение экспонатов. Это сумма, которая "набежала" к 2016 году. Пока все расходы покрывает музей Алларда Пирсона.