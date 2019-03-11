Бутефлика вернулся в Алжир

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в воскресенье вернулся на родину после двухнедельного лечения в Швейцарии. Его самолет приземлился на военном аэродроме Буфарик недалеко от алжирской столицы.

Шесть лет назад алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.

Выдвижение 82-летнего президента на пятый срок вызвало массовые протесты в Алжире. Они регулярно проходят в стране с конца февраля. Участники требуют от Бутефлики не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в апреле.

Среди протестующих много молодежи, в том числе учащихся университетов и лицеев. Самые популярные лозунги: "Нет пятому сроку!", "Республика не королевство!", "Бутефлика, уходи!", "За свободный и демократический Алжир".

В воскресенье оппозиционные силы и гражданские активисты через социальные сети призывали госслужащих принять участие в масштабной забастовке. Цель акции - путем гражданского неповиновения оказать давление на власть. Многие откликнулись на призыв и со вчерашнего вечера десятки магазинов и предприятий мелкого бизнеса в алжирской столице закрыты.

"С самого моего рождения у власти только один человек – Бутефлика. Нам нужен новый президент", - рассказывает Амин, один из участников акции протеста в алжирской столице. "Посмотрите, на акции протеста выходят люди всех возрастов: и старые, и молодые. Мы все против пятого срока", - говорит Гани.

Против выдвижения Бутефлики на новый срок протестуют и представители алжирской диаспоры в разных городах мира.

В Париже несколько тысяч алжирцев вышли на очередную акцию протеста на площадь Республики. Люди протестовали также в Марселе, Лилле и в других городах Франции.