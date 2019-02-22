Протесты против пятого срока Бутефлики

В столице Алжира манифестация противников выдвижения Абделя Азиза Бутефлики на пятый президентский срок закончилась столкновениями с полицией.

Сотни манифестантов пытались дойти до президентского дворца. Полиция применила против них слезоточивый газ. Протестующие бросали в полицейских камни и тяжёлые предметы. Несколько человек были задержаны.

В другой части города демонстранты взобрались на фасад здания правящий партии "Национальное демократическое объединение" и сорвали с него портрет президента Бутефлики, после чего под крики толпы порвали его и растоптали.

81-летний Бутефлика, правящий Алжиром с 1999 г., объявил о выдвижении своей кандидатуры на пятый срок 10 февраля. В официальном заявлении от отмёл опасения относительно состояния своего здоровья как несущественные. После того как 6 лет назад он пережил инсульт, президент Алжира редко появлялся на публике.



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