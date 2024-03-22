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Внеочередные выборы президента Алжира состоятся 7 сентября

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о проведении досрочных выборов
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о проведении досрочных выборов Авторское право Fateh Guidoum/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Пока неизвестно, будет ли действующий глава государства баллотироваться на новый срок.

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Досрочные выборы президента Алжира назначены на 7 сентября. 

Отмечается, что решение принято после встречи действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна с группой депутатов, юристов и военных. 

Первоначально выборы были назначены на декабрь, причина их переноса на более ранний срок не уточняется. 

Также пока неясно, намерен ли Теббун выдвинуть вновь свою кандидатуру.

Он был избран президентом Алжира в декабре 2019 года после серии массовых уличных протестов. Тогда за него проголосовали 58% граждан страны.

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