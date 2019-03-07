Кардинал Барбарен признан виновным

К 6 месяцам тюрьмы условно приговорен кардинал Филипп Барбарен, архиепископ Лионский, за недонесение на священника-педофила его епархии. Исправительный суд Лиона вынес вердикт в отсутствие подсудимого. Защита Барбарена уже заявила, что подаст апелляцию и "использует для этого все имеющиеся способы". По мнению Жана-Феликса Лучиани, приговор Барбарену был вынесен "под давлением", учитывая то, что за последнее время увидели свет документальный и художественный фильмы, посвященные сексуальным преступлениям против детей в Лионской епархии. Вердикт ставит вопрос "о независимости правосудия", заявил адвокат Барбарена.

В свою очередь, один из истцов - сооснователь ассоциации "Освобожденное слово" Франсуа Дево - назвал приговор кардиналу "большой победой в области охраны детства". По его мнению, процесс "даст возможность жертвам убедиться в том, что к ним прислушиваются", и послужит осознанию этой проблемы в обществе.

Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-1980 годах начался 7 января. Помимо архиепископа на скамье подсудимых были еще пять человек, в том числе два епископа и представитель римской курии. Разбирательство началось по инициативе

общественной организации La Parole Libre ("Освобожденное слово"), которая выступает в защиту около 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны священника Бернара Прейна, экс-капеллана кружка скаутов в коммуне Сен-Фуа-ле-Лион. Суть обвинений заключалась в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили его действия и не приняли меры по его судебному преследованию.