Папа Римский не принял отставку архиепископа Барбарена

Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к условному сроку за сокрытие фактов педофилии в церкви.

По словам самого архиепископа, понтифик отказался принимать его отставку, сославшись на презумпцию невиновности. Тем не менее, Барбарен решил "ненадолго оставить дела и передать руководство епархией главному викарию Иву Баумгартену".

Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-1980 годах начался в начале января. Помимо архиепископа на скамье подсудимых были еще пять человек. Но осужден был только Барбарен, его приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно за недонесение на священника Бернара Прейна, уличенного в педофилии