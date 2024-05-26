Нападение с ножом в Лионе, четверо пострадавших

By Euronews и АР

Четыре человека получили ножевые ранения в лионском метро в воскресенье, сообщили в префектуре Роны. Двое пострадавших 16 и 28 лет находятся в крайне тяжёлом состоянии. Задержанный был известен полиции и должен был покинуть территорию с 2022 года.

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Четыре человека получили ножевые ранения в лионском метро в воскресенье, сообщили в префектуре Роны.

Двое пострадавших 16 и 28 лет находятся в крайне тяжёлом состоянии. 19-летний подросток получил более легкое ранение в руку, уточняет близкий к расследованию источник, четвёртая жертва также получила легкие ранения.

Мужчина ранил ножом нескольких человек, прежде чем был задержан полицейскими из бригады по борьбе с преступностью (BAC). Несколько свидетелей нападения находятся в состоянии шока, ими занимается "группа психологической поддержки", уточняет тот же источник.

Инцидент произошел между станциями метро Дебур и Жан-Жорес. По предварительным данным следствия, мужчина играл с ножом прежде, чем наброситься на жертв. По свидетельствам очевидцев, ни о каких ссорах или претензиях к другим пассажирам речи не шло.

Начато расследование по статье "Покушение на умышленное убийство". Мужчина был задержан полицией у метро Жан-Жорес в 7-м округе и взят под стражу в 14.35, уточняет прокуратура Лиона.

Задержанный, 27 лет, известен полиции за общеуголовные преступления. У спецслужб на него ничего не было. Префектура уточняет, что он "был несколько раз госпитализирован из-за психиатрических проблем". Префект региона Овернь-Рона-Альпы уточнил, что подозреваемый должен был покинуть территорию (OQTF) с 2022 года, когда подобное решение приняла префектуру Вьенны.

Закрытая для публики на несколько часов станция Жан Жорес вновь открылась ближе к вечеру.